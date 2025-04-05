Самара, 5 апреля, 2025, 05:02 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинских войск атаковали промышленное предприятие в городе Чапаевске в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он уточнил, что атака вражеских беспилотников произошла рано утром, пострадавших нет.

«На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — написал Федорищев.

Глава Самарской области заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА ВСУ. Как указал глава республики Артём Здунов, на месте атаки работают оперативные и экстренные службы. В результате атаки пострадавших, предварительно, нет.

Кроме того, ВСУ с помощью дронов совершили массированную атаку на город Донецк в ДНР. О подробностях пока не сообщается. Вечером 4 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного человека и ранении пятерых жителей Горловки в результате атак ВСУ.

4 апреля в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки киевский режим совершил шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Удары были нанесены по энергообъектам в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях.

2 апреля украинские формирования два раза намеренно нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в России.

Киевский режим продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры, несмотря на то, что вечером 18 марта президент России Владимир Путин во время телефонной беседы поддержал предложение своего коллеги из США Дональда Трампа о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам. Глава государства также немедленно отдал соответствующий приказ российским военным.

Свое согласие дал и глава киевского режима Владимир Зеленский, заявив, что Украина якобы всегда выступала за отказ от атак на энергообъекты. При этом фактически украинские войска уже в ночь на 19 марта нанесли удар тремя дронами по нефтебазе у станицы Кавказской на Кубани.