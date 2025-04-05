Вашингтон, 5 апреля, 2025, 04:22 — ИА Регнум. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 4 апреля на встрече против «Чикаго Блэкхокс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил вторую шайбу и довел общее число своих голов до 894, повторив рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки.

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse. youtube.com Александр Овечкин

До нового рекорда 39-летнему россиянину остается забить один гол.

На матче присутствует сам Уэйн Гретцки. Он заявил, что хотел бы первым пожать руку Овечкину после рекорда. По словам канадца, которые привела журналистка Сэмми Зильбер, его дед был бы рад, если бы рекорд по голам в лиге побил именно российский хоккеист. Дед Гретцки Терентий Лаврентьевич Грецкий родился в Российской империи на территории современной Белоруссии, откуда он иммигрировал в Канаду.

Овечкин в 14-й раз достиг отметки в 40 голов за регулярный сезон, что делает его по этому показателю лидером в истории лиги.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнз». Эта шайба стала для Овечкина 892-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом «Кэпиталз» проиграл с крупным счетом — 5:1. Российскому хоккеисту осталось забить всего две шайбы, чтобы побить снайперский рекорд Гретцки (894).

До этого НХЛ добавила изображение Овечкина на логотипы своих страниц в соцсетях, посвятив их исторической гонке россиянина за рекордом канадца.

В декабре 2024 года комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что вместе с Гретцки будет приходить на все матчи Овечкина после того, как он забьет 890-ю шайбу. Глава НХЛ отметил, что не может пропустить момент, когда будет побит рекорд.