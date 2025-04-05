Саранск, 5 апреля, 2025, 04:17 — ИА Регнум. Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ночью 5 апреля сообщил глава республики Артём Здунов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства», — написал Здунов в Telegram-канале.

В настоящий момент на месте атаки работают оперативные и экстренные службы. В результате атаки пострадавших, предварительно, нет.

Здунов призвал жителей региона не публиковать фото — и видеокадры с места атаки и доверять только официальным источникам информации.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки киевский режим совершил шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Удары были нанесены по энергообъектам в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях.

2 апреля украинские формирования два раза намеренно нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в России.

Киевский режим продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры, несмотря на то, что вечером 18 марта президент России Владимир Путин во время телефонной беседы поддержал предложение своего коллеги из США Дональда Трампа о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам. Глава государства также немедленно отдал соответствующий приказ российским военным.

Свое согласие дал и глава киевского режима Владимир Зеленский, заявив, что Украина якобы всегда выступала за отказ от атак на энергообъекты. При этом фактически украинские войска уже в ночь на 19 марта нанесли удар тремя дронами по нефтебазе у станицы Кавказской на Кубани.