Берлин, 5 апреля, 2025, 04:05 — ИА Регнум. Украинские военные массово дезертируют на фоне тяжелого положения ВСУ в Донбассе. Об этом говорится в публикации газеты Berliner Zeitung.

ИА Регнум ВСУ, дезертиры

«Пока Украина участвует в военном конфликте против России, ее раздирает внутренняя проблема: всё больше военных дезертируют», — говорится в публикации.

По данным газеты, главной причиной дезертирства стали отсутствие ротации в войсках и невозможность получить отпуск. Эти факторы способствуют возникновению эмоционального напряжения, что приводит в дальнейшем к недовольству среди военных, поясняет автор статьи.

Berliner Zeitung утверждает, что дезертирство впервые стало самым распространенным преступлением на Украине. Лишь в 2024 году по признакам данного преступления было зарегистрировано около 89 500 дел. Это в три раза больше, чем в 2023 году, отмечает газета.

«Количество незарегистрированных случаев, вероятно, будет еще выше», — пишет автор публикации.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта бывший военный ВСУ Валерий рассказал, что почти взвод прошедших обучение в Британии десантников ВСУ дезертировал по пути на Украину.

4 марта командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Панда сообщил, что на южнодонецком направлении украинские десантники убегают при встрече с российскими штурмовиками. Часто бывает так, что они только высадились и побежали обратно, добавил офицер.

4 января ирландский журналист Чей Боуз заявил об истощении ВСУ из-за массового дезертирства. Более 200 тыс. человек сбежали с поля боя и еще миллион — погибли, отметил он.

В том же месяце главный редактор украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов написал, что бойцы 155-й бригады имени Анны Киевской, часть которых готовили во Франции, массово бегут с фронта. Согласно его данным, на момент самой отправки бригады на обучение уже было зафиксировано более 900 случаев дезертирства в ВСУ.