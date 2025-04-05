Москва, 5 апреля, 2025, 04:02 — ИА Регнум. Мужчина получил ранение в ходе перестрелки с сотрудниками полиции на юге Москвы. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Информация о мужчине, который угрожал своему собеседнику оружием на Ореховом бульваре в районе Зябликово, поступила в дежурную часть. Сообщение передали всем дежурным нарядам полиции. Сотрудники ГАИ заметили автомобиль, на котором передвигался человек с оружием и заблокировали подозреваемого на Кустанайской улице.

По предварительным данным, мужчина начал стрелять в полицейских, предположительно, из травматического пистолета. В ответ сотрудники Госавтоинспекции, следуя закону «О полиции», применили табельное оружие.

Нападавший получил ранение, его задержали и госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Изъято оружие, которое будет направлено на экспертизу. Обстоятельства инцидента устанавливаются, идёт расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате стрельбы возле жилого комплекса «Ольгино парк» в подмосковном городе Железнодорожный пострадал сотрудник Минобороны РФ. Пострадавший получил ранение, его оперативно госпитализировали. Позже тело стрелявшего обнаружили в лесополосе в Балашихе. Сотрудники полиции проводят расследование, причина и обстоятельства смерти устанавливаются.