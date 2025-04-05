Вашингтон, 5 апреля, 2025, 03:17 — ИА Регнум. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на встрече против «Чикаго Блэкхокс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил шайбу, тем самым сократив до одного гола отставание от рекорда Уэйна Гретцки, который пришел наблюдать за матчем.

Roland Skof-Peschetz Александр Овечкин

39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в чемпионатах до 893.

Кроме того, нападающий «Вашингтона» в 14-й раз достиг отметки в 40 голов за регулярный сезон, что делает его по этому показателю лидером в истории лиги. Он также установил новый личный рекорд по количеству сезонов в НХЛ с 40 шайбами.

На матче присутствовал сам Уэйн Гретцки. Он заявил, что хотел бы первым пожать руку Овечкину после рекорда.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнз». Эта шайба стала для Овечкина 892-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом «Кэпиталз» проиграл с крупным счетом — 5:1. Российскому хоккеисту осталось забить всего две шайбы, чтобы побить снайперский рекорд Гретцки (894).

НХЛ 31 марта добавила изображение Овечкина на логотипы своих страниц в соцсетях, посвятив их исторической гонке россиянина за рекордом канадца. Позднее в этот же день в лиге рассказали, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн хочет присутствовать на матче, в котором Овечкин побьет рекорд канадца.