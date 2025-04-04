Донецк, 5 апреля, 2025, 02:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли Донецк массированной атаке беспилотников. Об этом в ночь на 5 апреля сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«С 00:50 г. о. Донецк и г. о. Макеевка: массовая атака БПЛА ударного типа», — сказано в Telegram-канале управления.

О подробностях пока не сообщается. Вечером 4 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного человека и ранении пятерых жителей Горловки в результате атак ВСУ.

По данным главы региона, в Калининском районе в результате применения противником ствольной артиллерии погибла женщина 1982 г. р., также пострадали мужчина 1982 г. р. и женщина 1984 г. р.

«В Центрально-Городском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1983 г. р. В Никитовском районе в результате применения противником ствольной артиллерии пострадала женщина 2000 г. р.», — уточнил Пушилин в Telegram-канале.

Помимо этого, украинский беспилотник атаковал пожарную часть, в результате чего пострадал один сотрудник МЧС. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим ежедневно совершает атаки на гражданские объекты на территории России. Так, 1 апреля ВСУ ударили беспилотником по площади Победы в Горловке. В результате 16 мирных жителей получили ранения. Кроме того, ВСУ нанесли удар по поселку Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. В результате коммуникации получили повреждения. Еще одним обстрелом обесточен поселок шахты им. В. И. Ленина. Следственный комитет начал расследование атаки ВСУ.

Перед этим, 30 марта, украинские военные атаковали гражданский автомобиль в Горловке. При ударе пострадали два мирных жителя.