Москва, 5 апреля, 2025, 02:38 — ИА Регнум. Советский и российский писатель, сценарист и режиссёр Юрий Коротков скончался на 70-м году жизни. Об этом 5 апреля сообщила телекритик Арина Бородина в своём Telegram-канале.

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«Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино. Вечная память», — написала Бородина.

Юрий Коротков родился 10 июня 1955 года в городе Печоре в Республике Коми. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького и Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская Семёна Лунгина). Его рассказы и повести печатали в журналах «Простор», «Юность», «Литературная учёба», «Костёр», «Парус» и других.

«Никакого универсального подхода нет. Если есть идея, она сама диктует и жанр, и стилистику, и построение. Но вообще я считаю, что все мои фильмы — мелодрамы. На мой взгляд, это самый высокий жанр. Если взять классику, Толстого, Чехова — это всё истории любви в самых разных проявлениях», — рассказывал о своей работе Коротков в одном из многочисленных интервью.

Коротков является автором повестей «Авария, дочь мента», «Виллисы», «Абориген», «Дикая любовь» и других. Также он известен как автор сценариев к фильмам «Авария — дочь мента» и «Волкодав» Михаила Туманишвили, «Американка» Дмитрия Месхиева, «Дикая любовь» Вилена Новака, «9-я рота» Фёдора Бондарчука, «Страна глухих» и «Стиляги» Валерия Тодоровского.

В 1992 году по своему сценарию «Виллисы» он поставил картину «Танцующие призраки». Фильм по сценарию Короткова «Затерянный в Сибири» режиссёра Александра Митты номинировался на кинопремии «Ника» и «Оскар».

В 2014 году Юрий Коротков был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за большие заслуги в развитии отечественной культуры, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность.