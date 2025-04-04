Нижний Новгород, 5 апреля, 2025, 02:33 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с главным тренером команды Игорем Ларионовым. Об этом 4 апреля сообщил гендиректор клуба Александр Харламов.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Игорь Ларионов

«Игорь Николаевич внёс значительный вклад в развитие хоккейного клуба «Торпедо», и мы искренне благодарим его за проделанную работу. Под его руководством команда сохранила и укрепила выбранный курс на атакующий стиль игры, свободу мышления на льду и доверие к молодым хоккеистам. Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым, и высоко ценим всё, что было сделано за эти годы», — приводятся слова Харламова в Telegram-канале клуба.

Клуб отметил, что по итогам завершившегося сезона команде не удалось достичь поставленных целей, что стало поводом для принятия решения. В настоящее время «Торпедо» планирует переехать на новую арену.

Вместе с этим клуб выразил благодарность Ларионову за проделанную работу и пожелал успехов и побед в дальнейшей профессиональной деятельности.

В прошлом сезоне клуб «Торпедо» финишировал седьмым в Западной конференции, уступив СКА в первом раунде плей-офф (1:4). В этом году клуб пробился в плей-офф с восьмой позиции, но в первом раунде Кубка Гагарина потерпел поражение от ярославского «Локомотива» (0:4).

Как передавало ИА Регнум, 19 января нижегородское «Торпедо» заключило новый контракт с Ларионовым. Соглашение с 63-летним наставником рассчитано на три года. Предыдущий контракт истекал по окончании сезона 2023/24. Ларионов возглавил команду в 2022 году.