Лондон, 5 апреля, 2025, 01:49 — ИА Регнум. Представителем европейских стран на возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине может выступить президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Lionel Guericolas/Global Look Press

«Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Елисейском дворце считают, что Макрон выступит в данном качестве тогда, когда наступит «подходящее время». Пока, по мнению французского руководства, такой момент не настал.

При этом в материале указывается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не собирается вести с Путиным переговоры по урегулированию украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз демонстрирует достаточно примитивный подход к политике, который в итоге приведет его на периферию мировых процессов.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что европейские политики желали бы продолжать конфликт на Украине ещё год, поскольку надеются на ослабление России. Рубио отметил, что считает этот план не очень реалистичным.

После инаугурации президента США Дональда Трампа начались переговоры Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом европейские политики сделали целый ряд заявлений в поддержку Киева и продолжения боевых действий.

Так, глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в заявлениях американского лидера «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отменить выборы вопреки конституции тем, что у Украины есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что мир на Украине гораздо опаснее, чем боевые действия.