Вашингтон, 5 апреля, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Культовый американский рэп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс Третий, более известный как Eminem, стал дедушкой, его дочь Хейли Джейд 4 апреля сообщила, что у нее родился сын.

(сс) Mika-photography Эминем

«С рождением! Счастливая дата. Уже три недели на этой земле, малыш Э», — написала дочь 52-летнего рэпера на личной странице в социальной сети.

К публикации Хейли Джейд прикрепила фотографию малыша в голубом костюмчике, при этом лицо сына и его имя счастливая мать скрывать не стала. Надпись на дощечке у изголовья малыша гласит, что его зовут Эллиот Маршалл Макклинок, а родился он 14 марта.

О беременности дочь Эминема сообщила своему отцу прошлой осенью. Тогда музыкант выложил в социальной сети трогательное видео о том, как дочь сообщает ему, что он станет дедушкой. Хейли подарила рэперу футболку с надписью «дедушка» и показала снимок УЗИ.

Эминем неоднократно рассказывал о своей привязанности к дочери и о том, как он гордится её успехами. Музыкант посвятил ей несколько своих треков и часто упоминает её в своих песнях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американская рок-группа Linkin Park обратилась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с запросом на регистрацию товарного знака своего нового логотипа.