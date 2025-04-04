Минск, 5 апреля, 2025, 01:09 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц и близких за свой счет. Заявление белорусского лидера прозвучало во время совещания по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

«По-мужски… хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги», — заявил Лукашенко, слова которого приводит Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, государственные служащие не должны надеяться, что траты бюджетных средств невозможно отследить, напротив — в настоящее время это делается крайне просто.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Лукашенко заявил, что пока женщина не может быть главой государства, поскольку это тяжелейшая работа. Лукашенко добавил, что со временем в Белоруссии, может быть, «подойдут к такому стилю», но пока он другой. По его словам, «женщина ещё и женщиной должна быть», нельзя обременять её такими полномочиями и обязанностями.