Сен-Дени, Франция, 5 апреля, 2025, 01:00 — ИА Регнум. Экстренный «белый план» действий запустили власти Франции на Реюньоне, заморской территории страны в Индийском океане, в связи со вспышкой заболеваемости лихорадкой чикунгунья. Об этом 4 апреля сообщила радиосеть France Bleu.

U. S. Department of Agriculture Комар — разносчик лихорадки

«Белый план» региональное агентство здравоохранения (ARS) запустило в университетской больнице Реюньона на фоне «значительного увеличения активности служб неотложной помощи на несколько дней» в важнейших крупных городах Сен-Дени (на севере) и Сен-Пьер (на юге). В медицинском учреждении уточнили, что нагрузка на персонал постоянно растёт, при этом возможности госпитализации полностью исчерпаны.

Протокол «белого плана» позволяет медучреждениям перепрограммировать плановые операции и оперативно мобилизовать человеческие и материальные ресурсы для борьбы с распространением заболевания. Данный протокол раньше активировали на Реюньоне в январе 2022 года в связи с пандемией COVID-19.

«Согласно последнему отчету о состоянии здоровья, опубликованному в среду, с августа 2024 года было выявлено более 20 тыс. случаев заболевания. Двое человек в возрасте 86 и 96 лет скончались от последствий заболевания», — уточняет France Bleu.

Лихорадка чикунгунья — заболевание, которое переносится кровососущими насекомыми. Эффективного метода лечения данного заболевания не существует, но вакцина против вируса, вызывающего лихорадку, одобрена для продажи в Европе. На остров Реюньон в начале недели доставлены 40 тыс. доз вакцины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что новая бактерия, вызывающая инфекции в разных частях тела и при этом являющаяся устойчивой к антибиотикам, обнаружена учёными в Малайзии. Специалисты отметили, что бактерия поражает сразу несколько органов у человека, включая органы дыхания.

Серьёзную опасность бактерия представляет для жителей стран с низким уровнем дохода. Такие люди окажутся в крайне уязвимом положении перед устойчивым к антибиотикам возбудителем заболевания. Медики уже начали поиски способа противодействия патогену.

В феврале эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что потепление климата на Земле способствует распространению в мире новых инфекций, а также тех, которые считались забытыми, поскольку давно не проявлялись. При этом он отметил, что распространению инфекций могут способствовать и низкие температуры, потому что человеку в случае переохлаждения сложнее бороться с заражением.