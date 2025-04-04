Вашингтон, 5 апреля, 2025, 00:28 — ИА Регнум. Европа должна предпринять шаги по разработке конкретных мер по обеспечению безопасности Украины. С таким мнением 4 апреля выступил государственный секретарь США Марко Рубио.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press Госсекретарь США Марко Рубио. Февраль 2025 года

«Нам нужно меньше слов и больше действий. Европа должна разработать конкретные предложения по мерам обеспечения безопасности украинского народа», — написал Рубио в X (бывший Twitter).

До этого Рубио во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что США в урегулировании ситуации на Украине приблизились к достижению мира. Это происходит потому, что Вашингтон ведет диалог с обеими сторонами конфликта. При этом соглашения, которое положило бы конец конфликту, пока нет.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день в Киеве началась встреча начальников генштабов Украины, Великобритании и Франции по вопросу размещения военных контингентов.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС могут отправить свой военный контингент на Украину. По его словам, они хотят разместить такие «миротворческие» силы в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе.

За день до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину. При этом он уточнил, что считает важным получение европейскими миротворцами гарантий безопасности со стороны США, и добавил, что каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 марта заявил, что мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении конфликта.