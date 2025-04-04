Курск, 5 апреля, 2025, 00:25 — ИА Регнум. Девушка 22 лет получила ранения в результате атаки украинского беспилотника в Беловском районе Курской области. Об этом 4 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Очередные подлые удары нацистов по нашим мирным жителям. Сегодня в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Мокрушино Беловского района ранения получила девушка 2003 года рождения», — уточнил Хинштейн.

По словам врио губернатора, пострадавшую доставили в ближайшее медучреждение — городскую больницу Белгорода. Хинштейн указал, что находится на связи с министром здравоохранения Белгородской области, раненой девушке окажут всю необходимую помощь, в ближайшее время девушку переведут в Курскую областную больницу.

«Уважаемые жители, в наших приграничных населённых пунктах всё ещё крайне небезопасно! Пожалуйста, воздержитесь от поездок туда — это прямая угроза жизни и здоровью!» — попросил Хинштейн жителей Курской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 апреля атаковали автомобиль в селе Двулучное в Белгородской области, пострадал водитель. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, мужчина с ожогами лица и руки самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, медики оказали мужчине помощь и отпустили его домой на амбулаторное лечение.

В ночь с 3 на 4 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России сбили 107 украинских беспилотников самолётного типа.