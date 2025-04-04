Валуйский район, Белгородская область, 5 апреля, 2025, 00:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль в селе Двулучное в Белгородской области, пострадал водитель. Об этом вечером 4 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«В селе Двулучное Валуйского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Мужчина с ожогами лица и руки самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.

Медики оказали мужчине помощь и отпустили его домой на амбулаторное лечение. Автомобиль выгорел полностью.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день пять мирных жителей получили ранения в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ. В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки беспилотника по территории коммерческого объекта пострадали четверо мужчин. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их госпитализировали. В хуторе Балки Шебекинского округа украинский беспилотник ударил по работающей в поле сельхозтехнике. Ранен водитель, он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

1 апреля украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Казинка Белгородской области, один мирный житель получил ранения. У мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Он был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Дальнейшее лечение пострадавший проходит амбулаторно.