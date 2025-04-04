Междуреченск, Кемеровская область, 4 апреля, 2025, 23:30 — ИА Регнум. В городе Междуреченске в Кемеровской области загорелась пятиэтажка. Об этом вечером 4 апреля сообщили в МЧС России.

Telegram-канал МЧС России

«В Междуреченске загорелась кровля пятиэтажки на 900 квадратах. Самостоятельно из здания эвакуировались 120 человек, в том числе 21 ребенок», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

По данным министерства, сотрудники МЧС спасли 17 человек, включая четыре ребенка. Для обогрева жильцов дома организованы три автобуса. Также будет развернут пункт временного размещения на 244 места.

Как передавало ИА Регнум, 7 января два человека погибли и ещё трое пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в одном из многоквартирных домов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В двухкомнатной квартире произошло возгорание на площади 30 кв. м.