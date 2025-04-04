Берлин, 4 апреля, 2025, 23:27 — ИА Регнум. МИД Германии рекомендовал не приглашать российских и белорусских представителей на мероприятия в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Берлине и Бранденбурге. Об этом 4 апреля сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ, предназначенный для зарубежных представительств страны, властей регионов и коммун, руководства мемориалов и иных учреждений.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

«Районам и муниципалитетам рекомендуется не направлять приглашения российским и белорусским дипломатам, а при необходимости — даже выдворять незваных гостей», — уточняется в публикации.

В документе при этом рекомендуется отправлять представителей Германии на памятные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Германии от нацизма даже в случаях, если там предполагается присутствие представителей России и Белоруссии.

Свою позицию МИД ФРГ объясняет тем, что якобы существуют риски пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма в случае приглашения представителей России и Белоруссии.

При этом, как обращает внимание Berliner Zeitung, только единожды МИД ФРГ упоминает в документе о необходимости почтить память погибших из России и Белоруссии в годы Второй мировой войны. Издание чает, что ряд глав районных администраций в земле Бранденбурге задаются вопросом, по какой причине нужно наказывать именно потомков бойцов Красной армии, которая освобождала Германию от нацизма.

«С одной стороны, мы ухаживаем за сотнями советских могил, с другой стороны, мы не можем пригласить потомков погибших», — цитирует газета представителя одного из чиновников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, молчание генсека ООН Антониу Гутерриша о подвигах Красной армии во время проведения памятных мероприятий, посвящённых 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, вызывает особую озабоченность. Лавров назвал это печальной тенденцией, а также подчеркнул, что генсек ООН обязан соблюдать нейтралитет, в соответствии с 100-й статьёй Устава организации.

При этом дипломат отметил, что западные страны пытались замалчивать подвиги Красной армии ещё задолго до начала спецоперации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ правительства Германии признать геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны попыткой переписать историю в пользу Третьего рейха.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчёркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.