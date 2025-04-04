Вашингтон, 4 апреля, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является эстрадным артистом, которого окружают совсем не идеальные советники. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — пояснил глава американского минфина.

Бессент указал, что, по его мнению, Зеленского окружают далёкие от идеальности советники, но при этом некоторые правительственные чиновники в кабинете министров и рядом с главой киевского режима очень хороши.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 1 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова во время вручения музыкальной премии «Виктория» рассказала, что из всех артистов она бы отменила главу киевского режима Зеленского.

19 февраля член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин назвала Зеленского актером в зеленом комбинезоне, который вымогает у всех деньги.

Президент США Дональд Трамп 19 февраля назвал лидера киевского режима диктатором без выборов, который может потерять свой пост в случае проведения президентских выборов на Украине. По словам Трампа, Зеленского сейчас поддерживают только 4% украинцев. Американский лидер отметил, что имевший скромные успехи как комедиант Зеленский не мог бы победить Россию. Трамп добавил, что глава киевского режима плохо справляется со своей работой.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Зеленский утратил легитимность, когда истек срок его президентских полномочий в мае 2024 года.