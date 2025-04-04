Москва, 4 апреля, 2025, 22:39 — ИА Регнум. В результате ракетного удара ВС РФ по месту совещания командования ВСУ и западных инструкторов в Кривом Роге потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Об этом вечером 4 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту / ТАСС

По данным оборонного ведомства, высокоточный удар в фугасном снаряжении был нанесен в 18:49 мск. Удар пришелся по ресторану в Кривом Роге, в котором проходило совещание с командирами соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западными инструкторами.

«В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники», — уточняется в Telegram-канале оборонного ведомства.

До этого украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в городе.

Российское руководство неоднократно подчеркивало, что ВС РФ на Украине наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре, в то время как киевский режим ежедневно предпринимает атаки на гражданские объекты на территории РФ.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении ударов по тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области.

1 марта Вооружённые силы России нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по полигону ВСУ в Днепропетровской области. В результате было уничтожено до 150 военных противника, в том числе до 30 иностранных инструкторов.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый 3 марта подтвердил удар по полигону и потери среди личного состава. При этом он не уточнил, где именно располагался уничтоженный военный объект, и не назвал точную цифру потерь.

После удара по полигону главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от работы командира воинской части и начальника центра подготовки подразделений.