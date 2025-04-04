Москва, 4 апреля, 2025, 22:33 — ИА Регнум. Российские военные нанесли высокоточный удар по месту совещания командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными инструкторами в ресторане в Кривом Роге. Об этом вечером 4 апреля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что в результате удара потери противника составили до 85 военных и офицеров иностранных государств, а также 20 единиц автомобильной техники.

До этого украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в городе.

Военное ведомство РФ ранее не раз указывало, что ВС РФ на Украине наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре. После 18 марта, когда российский президент Владимир Путин поддержал предложение США о взаимном прекращении ударов по энергообъектам между РФ и Украиной на 30 дней, российские войска прекратили соответствующие атаки, хотя ВСУ постоянно нарушают мораторий.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие нанесли бомбовый удар по командному пункту 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины в Константиновке Донецкой Народной Республики. В результате удара ВС РФ уничтожили не менее 10 специалистов, которые занимались закрытыми каналами связи. Также было ликвидировано много оборудования, обеспечивавшего закрытые каналы связи для командиров ВСУ в Донбассе.

28 ноября 2024 года ВС РФ уничтожили ударом ракеты «Искандер» пункт дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе. По информации Минобороны РФ, ударом «Искандера» уничтожены 72 человека личного состава боевых расчётов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов-наёмников.