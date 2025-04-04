Пхукет, Таиланд, 4 апреля, 2025, 22:13 — ИА Регнум. Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в Таиланде. Об этом сообщила бывшая супруга артиста Ева Карицкая.

Московские суды общей юрисдикции Паша Техник (Павел Ивлев)

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала бывшая жена рэпера в Telegram-канале.

Информацию о смерти Техника подтвердили в его Telegram-канале.

Ранее рэпер пережил клиническую смерть.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта Техника экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. Отмечалось, что рэпер проходил курс лечения в реабилитационном центре.

31 марта бывшая жена рэпера заявила, что у Техника почти на 100% поражены легкие, у него выявили пневмонию. Отмечалось, что причиной могла стать бактериальная инфекция.

В больнице давали не очень благоприятный прогноз из-за серьезного поражения печени и других органов. Рэпер находился на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации, так как легкие не справлялись самостоятельно. По словам Карицкой, ее бывшего супруга могли лечить не теми антибиотиками.

Павел Ивлев родился 1 июля 1984 года в Москве. В 2001 году артист стал основателем группы Kunteynir. Среди популярных альбомов группы значились «Эдвард руки ножницы бумага» (2004), «Вес» (2006) и другие. В 2013 году Техник выпустил альбом «5 лет». В 2016 году Kunteynir распалась. В последние годы артист страдал от наркотической зависимости.