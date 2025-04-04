Вильнюс, 4 апреля, 2025, 22:17 — ИА Регнум. Длившаяся неделю операция по эвакуации четверых солдат армии США, утонувших в болоте на военной технике во время учений в Литве, стала мощным сигналом для врагов. Об этом 4 апреля заявил литовский военный обозреватель Александрас Матонис на радиостанции LRT.

IMAGO/Robertas Riabovas/Global Look Press

«Враг получил сигнал — мы готовы. Так военный обозреватель Александрас Матонис оценивает операцию по эвакуации американских солдат», — говорится в описании подкаста.

Эксперт объяснил свой вывод тем, что власти Литвы смогли обеспечить прекрасное взаимодействие военных и гражданских сил. По его мнению, литовцы также доказали, что не являются второсортными союзниками.

Как передавало ИА Регнум, американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules утонула в болоте 25 марта после парада в литовском Пабраде. Машину нашли на следующий день. Она была под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта.

Генпрокуратура Литвы начала предварительное расследование для установления причин происшествия. Глава фонда восстановления и охраны болот республики Нериюс Заблецкис рассказал журналистам, что болото, в котором утонула БРЭМ, не указано на географических картах, как многие другие данные о болотистой местности.

Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью выразил глубокую признательность литовским военным за помощь в поисковых работах. Он отметил, что также в операции участвовали американские, польские и эстонские военнослужащие. Газета The New York Times сообщила, что американские военные погибли, когда отправились вытаскивать другую застрявшую технику.