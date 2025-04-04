Гавана, 4 апреля, 2025, 21:41 — ИА Регнум. Россия предложила Кубе программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, который произошел на острове в конце 2024 года. Об этом 4 апреля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в республику.

ERNESTO MASTRASCUSA/EPA/ТАСС

«Предложили программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года», — отметил он в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Чернышенко сообщил, что в феврале 2025 года Россия поставила на Кубу около 100 тыс. т нефти. Кроме того, в ноябре 2024-го российские специалисты провели комплексное обследование кубинских энергетических мощностей, после чего была разработана программа экстренных мер.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября на Кубе произошло полное отключение энергосистемы в связи с выходом из строя ТЭЦ в Матансасе. Глава республики Мигель Диас-Канель назвал основной причиной кризиса в энергетике санкции США в отношении Кубы.

6 ноября национальная электроэнергетическая сеть Кубы отключилась из-за сильного ветра, вызванного ураганом «Рафаэль». Циклон сформировался у берегов республики днём ранее, а затем усилился до третьей категории. Устойчивая скорость ветра в его эпицентре достигала 185 км/ч.

В ночь на 4 декабря на Кубе вновь произошло масштабное отключение электричества, затронувшее всю территорию страны. Причиной стало автоматическое отключение одной из крупнейших электростанций страны в городе Матансасе.

Чернышенко в ноябре заявлял, что Россия по поручению президента Владимира Путина поможет Кубе, направив в республику дизельное топливо и ремонтное оборудование.