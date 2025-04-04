Одесса, Украина, 4 апреля, 2025, 21:49 — ИА Регнум. В селе Сухой Лиман Одесской области во время принудительной мобилизации погиб мужчина, которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) пытались похитить, чтобы отправить в армию. Об этом 4 апреля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, прохожие отбили мужчину у военных, но ему стало плохо и он потерял сознание. Пострадавшему вызвали скорую помощь — пока она ехала, мужчина перестал подавать признаки жизни.

«Военные, доигрались? Убили человека!» — крикнул один из прохожих сотруднику ТЦК, сопровождая обвинения ненормативными ругательствами.

Как передавало ИА Регнум, на Украине неоднократно сообщали о гибели людей во время мобилизации. В феврале в Черновицкой области мужчина умер во время прохождения медицинской комиссии. Ему стало плохо — вызвали врачей, но они не успели помочь.

В январе выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал видео насильственной мобилизации в Черновцах. Мужчину скрутили, прохожие не смогли помочь ему. Как потом выяснилось, «доброволец» после такого обращения попал в больницу, где скончался.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что тотальная мобилизация, которую проводит киевский режим, полностью обескровит Украину. Он указал на то, что возраст для оправки на фронт в этой стране снижают, и не исключил в будущем создания украинского гитлерюгенда из детей, как это в свое время делали нацисты в Германии.