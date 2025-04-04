Трамп заявил о готовности Вьетнама отменить все пошлины на товары из США
Вашингтон, 4 апреля, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Руководство Вьетнама выразило готовность отменить все пошлины на американские товары. Об этом 4 апреля заявил президент США Дональд Трамп.
«Только что провел продуктивный телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который сказал мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если сможет достичь договоренностей с США», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что ждет в недалеком будущем встречи с То Ламом.
Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Трамп обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные пошлины на товары. По его словам, такое решение приведет к экономической независимости США.
Наиболее высокие пошлины будут действовать на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств. С Евросоюза США будут взимать 20%.
Всего в список Трампа попали 185 стран, в том числе Украина. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. России и Белоруссии в этом перечне нет.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 4 апреля, комментируя введенные США пошлины, заявил, что в торговых войнах нет победителей. По его словам, решение американских властей негативно отразится на целях устойчивого развития.