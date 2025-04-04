Нижний Новгород, 4 апреля, 2025, 21:17 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 4 апреля прошел XIII региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» по теме «Профессиональный муниципалитет» с участием представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов в сфере труда и социальной защиты, юриспруденции, а также руководителей образовательных учреждений.

Олег Булыгин. Правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в приветственном слове назвал главным богатством региона его жителей. Местные власти стремятся к тому, чтобы его приумножить, реализуют демографические и инклюзивные проекты, а также программы развития специалистов.

«Представители власти на местах ближе всего к людям, от взаимодействия, коммуникации с жителями зависит очень многое. И развитие территорий, и бережное отношение к природе, и гражданская инициатива. На форуме мы представляем наши передовые практики развития муниципалитетов и с интересом знакомимся с опытом других регионов», — отметил Никитин.

Начальник департамента по работе с органами местного самоуправления управления президента РФ по внутренней политике Михаил Котлов поблагодарил Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления (ВАРМСУ) за работу по сбору и систематизации инициатив и предложений от муниципалитетов. Он также напомнил, что старт проекту «Муниципальный диалог» дал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в феврале 2023 года.

«Сегодня, спустя два года, можно с уверенностью сказать, что этот проект пришел во все без исключения регионы нашей страны. Те 16 форумов, которые мы сегодня проводим, это продолжение и развитие «Муниципального диалога». Сам факт проведения таких мероприятий свидетельствует о том, что принцип единства системы публичной власти действительно работает, когда власть на всех уровнях объединяется для решения вопросов жителей нашей страны», — подчеркнул Котлов.

Помощник полномочного представителя президента России в ПФО Алексей Симонов указал на то, что форум дает возможность участникам систематизировать опыт многих муниципалитетов, выявлять наиболее важные проблемы и выработать варианты для их системного решения. Он также назвал общей задачей для всех уровней власти укрепление кадрового потенциала и повышение социального самочувствия людей.

«В прошлом году по решению президента России для ветеранов специальной военной операции запущена образовательная программа «Время героев». Многие её участники уже получили назначения в органы власти и в том числе в органы местного самоуправления регионов ПФО. С этого года аналогичные кадровые программы стартовали во всех регионах округа», — добавил Симонов.

Участники форума в том числе познакомились с уникальным проектом Нижегородской области «Социальный участковый» и флагманским Корпоративным университетом, занимающимся развитием государственного и муниципального управления. По поручению президента РФ Владимира Путина этот опыт начали тиражировать в других регионах.

По итогам мероприятия выработанные рекомендации будут представлены на II Всероссийском форуме «Малая Родина — Сила России» в Москве в апреле. Организатором форума выступает ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ.

Первый всероссийский муниципальный форум прошел в января 2024 года в Москве. В нем приняли участие 7,5 тыс. представителей муниципалитетов.

Как передавало ИА Регнум, Путин в январе призвал укреплять кадры муниципалитетов участниками спецоперации, отметив, что это очень важное направление. У ветеранов после участия в боях перестраиваются жизненные приоритеты, поэтому нужно привлекать к работе тех, у кого есть к этому склонность, добавил он.