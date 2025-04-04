Москва, 4 апреля, 2025, 21:09 — ИА Регнум. Российская фигуристка, серебряная медалистка зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Трусова и ее супруг Макар Игнатов объявили, что у них родится мальчик.

Вероника Зорина/ТАСС Фигуристы Макар Игнатов и Александра Игнатова (Трусова) на вечеринке по случаю оглашения пола своего ребенка

У супругов 4 апреля прошло мероприятие в Москве, на котором был объявлен пол ребенка. На экране кинотеатра «Октябрь» появилась надпись: «Поздравляем, у вас будет сын!».

«Мы готовились к этому дню больше месяца. Сегодня особенный момент, который мы точно запомним навсегда», — написала Трусова в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Трусова объявила о своей беременности во время турнира шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. Она вместе с Игнатовым представила совместный номер, в конце которого показала на публику округлившийся животик.

Спортсменка в августе 2024 года вышла замуж и сменила фамилию на Игнатова. Последний раз она участвовала в турнирах в 2022 году, став серебряным призёром Олимпиады в Пекине. Там она первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков.

В июле 2024 года Трусова возобновила карьеру. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что надеется, что у нее получится это сделать.

В сентябре фигуристка представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Она чисто выполнила двойной аксель и тройной флип, а на каскаде с тройным лутцем допустила бабочку на заключительном прыжке.