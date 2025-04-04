Братислава, 4 апреля, 2025, 20:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на возможность 9 мая в Москве лично выразить благодарность за победу СССР над фашизмом.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Верю, что у меня будет возможность 9 мая в Москве лично поблагодарить за то, какая доля в победе над фашизмом была у великой Красной Армии. Да здравствует великая Красная Армия!» — заявил Фицо в ходе памятного мероприятия по случаю 80-летия освобождения Братиславы.

25 марта 1945 года началось наступление советских войск на Братиславу. 4 апреля город был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября 2024 года Фицо заявил о намерении приехать в Москву на парад Победы 9 мая в 2025 году. Он отметил, что будет очень рад это сделать и считает приезд в российскую столицу по этому поводу честью для себя.

В декабре Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Россию по случаю 80-летия Победы и поприсутствовать на параде Победы на Красной площади. Он добавил, что без СССР не удалось бы ни победить фашизм, ни выиграть во Второй мировой войне.

8 марта Фицо рассказал, что его поездка в Россию, запланированная на май, вызвала огромный интерес у населения страны. Он также отметил, что считает искажение истории недопустимым.