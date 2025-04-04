Москва, 4 апреля, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы арестовал владельца масложировой компании «Благо» Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба суда.

Телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок два месяца», — говорится в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что сторона защиты фигуранта дела просила суд избрать другую меру пресечения, которая не связана с содержанием под стражей, но суд отклонил ходатайство.

Компанию «Благо» основал в 1993 году Аркадий Фосман. Он умер в октябре 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в январе был найден мертвым коммерческий директор компании «Благо» Александр Хайдин на его даче в Выборгском районе Ленинградской области. Управляющий СНТ, где обнаружили тело, сообщил, что мужчина покончил с собой. Незадолго до смерти Хайдин рассказал жене, что его вызывали в ОЭБиПК и задавали вопросы, связанные с белорусской компанией «Кубок».