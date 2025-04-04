Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введенные США пошлины, заявил, что в торговых войнах нет победителей.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Ситуация на Нью-Йоркской фондовой бирже после объявления Дональдом Трампом новых тарифов на импорт в США

«В торговых войнах никто не выигрывает», — отметил он в ходе брифинга для журналистов.

Дюжаррик также добавил, что соответствующее решение американских властей негативно отразится на целях устойчивого развития.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент США Дональд Трамп обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные пошлины на товары. По его словам, такое решение приведет к экономической независимости США.

Наиболее высокие пошлины будут действовать на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств. С Евросоюза США будут взимать 20%.

Всего в список Трампа попали 185 стран, в том числе Украина. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. России и Белоруссии в этом перечне нет.

Кроме того, Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. По его словам, такая мера нужна для защиты национальной безопасности — в США производится лишь половина автомобилей из общего числа продаваемых в стране, при этом ни одной из американских автомобильных компаний не разрешено работать в других странах.

В ответ на решение США власти Китая объявили, что с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию.