Киев, 4 апреля, 2025, 20:04 — ИА Регнум. В Киеве и ряде областей Украины вечером 4 апреля объявили воздушную тревогу. Об этом говорится на сайте министерства цифровой трансформации страны.

Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кроме того, воздушную тревогу объявили в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Минобороны России еще не комментировало эту информацию. Ведомство ранее не раз указывало, что ВС РФ на Украине наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре. После 18 марта, когда российский президент Владимир Путин поддержал предложение США о взаимном прекращении ударов по энергообъектам между РФ и Украиной на 30 дней, российские войска прекратили соответствующие атаки, хотя ВСУ постоянно нарушают мораторий.

Как передавало ИА Регнум, ВС РФ за неделю с 29 марта по 4 апреля нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Они атаковали инфраструктуру аэродромов ВСУ, предприятие ракетно-космической промышленности, пункты управления, цеха производства беспилотников, склады с боеприпасами и места дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев 4 апреля сообщил, что российские войска нанесли удары по складу боеприпасов и подразделению так называемых охотников за дронами в Киевской области. По его информации, было четыре взрыва в Броварах и Броварском районе Киевской области.