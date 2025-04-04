Москва, 4 апреля, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных граждан России свидетельствуют о том, что прекращение огня не входит в планы киевского режима, у которого нет воли к миру. Об этом 4 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Достоверно установлено, что современные бандеровцы ежедневно устраивают прицельную охоту с использованием БПЛА на ни в чем неповинных и беззащитных людей. Начиненные взрывчаткой дроны хладнокровно направляются на любого человека, попавшего в поле зрения озверевших неонацистов», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат обратила внимание, что бандиты главы киевского режима Владимира Зеленского безжалостно открывают огонь по женщинам, старикам и детям, стараются нанести удары по жилым домам, больницам, школам, объектам инфраструктуры.

«Все эти факты говорят о том, что в планы киевской хунты не входят прекращение огня и достижение политического урегулирования конфликта. У режима Зеленского нет политической воли к миру. Его клика патологически одержима кровопролитием, террором, причинением ущерба и максимальных страданий гражданскому населению», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что украинские боевики хотят убить как можно больше русских, запугать и посеять панику.

«Но эти потуги тщетны. Наш народ не дрогнет и сделает все, чтобы повторить подвиг своих дедов и прадедов, сумевших 80 лет назад одержать Великую Победу над фашизмом и избавить мир от коричневой чумы», — заключила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 4 апреля в ходе атаки ВСУ на Брянскую область получили ранения два жителя поселка Белая Березка. Их доставили в больницу, но врачи не смогли спасти одного из пострадавших.

1 апреля ВСУ нанесли удар по площади Победы в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Пострадали 15 человек. Следственный комитет начал расследование обстоятельств атаки.

30 марта украинские военные атаковали гражданский автомобиль в Горловке. При ударе пострадали два мирных жителя.

30 марта украинские войска обстреляли объект энергетики в Брянской области. Это привело к отключению электроэнергии для жителей в Суземском районе. Также ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции, что привело к аварийному отключению света в Севском районе.