Оттава, 4 апреля, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Канада готова стать мировым лидером вместо США. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни.

Justin Tang/AP/TASS Премьер-министр Канады Марк Карни

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, им станет Канада», — цитирует политика The New York Times в материале, опубликованном 3 апреля.

Отмечается, что уже 80 лет Вашингтон занимает место мирового экономического лидера, создает альянсы и выступает за свободную и открытую торговлю товарами и услугами. Тем не менее такое положение дел, по мнению Карни, подошло к концу и это является трагической новой реальностью. Премьер-министр также допустил, что Оттава теоретически сможет собрать коалицию из стран-единомышленников, которые заинтересованы в альтернативе США.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент США Дональд Трамп обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные пошлины на товары. По его словам, такое решение приведет к экономической независимости США. Он также подписал указ о пошлинах в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, из-за чего автомобильному концерну Stellantis в канадском городе Виндзоре на две недели пришлось приостановить работу. Затем 3 апреля Карни объявил о пошлинах в 25% на автомобили из США.

Кроме того, в начале марта Трамп в очередной раз предложил Канаде стать частью США, чтобы решить проблемы пошлин, снизить налоги, повысить уровень безопасности, а также устранить проблемы с границей. На это глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что суверенитет Канады не подлежит обсуждению и его нужно уважать. По ее словам, Вашингтон ведет «торговые войны» против Оттавы, а новые тарифы только навредят американцам, увеличат расходы и инфляцию.