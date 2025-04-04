Москва, 4 апреля, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Визит российской делегации в Вашингтон во главе с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым обозначил новый тренд в двустороннем диалоге. Об этом в пятницу, 4 апреля, в беседе с ИА Регнум рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Александр Вильф/Фотохост Конгресса молодых учёных Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

Визит делегации России в Вашингтон неспроста совпал с введением президентом США Дональдом Трампом пошлин против большинства стран, подчеркнул Васильев.

«Ситуация довольно резко поменялась в международной экономике, идет крайне отрицательная реакция американских фондовых рынков. В этих условиях Трамп, по всей видимости, пытается создать, по крайней мере в Республиканской партии, общее настроение, что трудности, которые надвигаются на США, можно решить за счет возобновления диалога с Москвой — и именно на экономическом треке», — рассказал собеседник агентства.

Он также обратил внимание на риторику российской стороны: она приглашает американские фирмы вернуться и создает заманчивые условия для получения прибыли.

«Трамп это видит, потому пытается приблизиться к завершению конфликта, чтобы бизнес-круги США могли вновь зарабатывать. Это именно выгода, та, которую могут получить американские рабочие, американская экономика в целом», — указал Васильев.

Москва в то же время действительно «предлагает слишком большой пряник, чтобы от него отказаться», заметил собеседник агентства. Васильев также отметил очевидно изменившийся тон диалога, однако напомнил: проблема не только в двустороннем охлаждении. Существуют и третьи силы, которые непосредственно втянуты в один из треков российско-американского взаимодействий — украинский конфликт — и не заинтересованы в его скором завершении. Это и собственно киевский режим, и европейцы, которые «отпустили его на длинный поводок и теперь не знают, что с этим делать».

Как передавало ИА Регнум, днем ранее глава РФПИ сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации Белого дома. Он отметил, что американская сторона слышит позицию России и настроена на решение всего спектра вопросов, касающихся отношений двух стран.

В интервью Fox News он напомнил о требовании России, по которому Украина не должна вступить в НАТО. Дмитриев также добавил, что администрация Трампа придерживается той же позиции.

4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он добавил, что ведется кропотливая работа по разным каналам связи с американской стороной. Песков также напомнил, что Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой.