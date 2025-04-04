Горловка, ДНР, 4 апреля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 апреля дважды нанесли удары дронами по пожарной части в Горловке Донецкой Народной Республики, в результате пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России Последствия атаки дронов ВСУ на пожарную часть в Горловке

«Пострадал 21-летний инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Он госпитализирован с предварительным диагнозом — акубаротравма», — говорится в Telegram-канале министерства.

Кроме того, получили повреждения три пожарных автомобиля, а также кровля и остекление депо и административного здания. МЧС подчеркнуло, что ВСУ нанесли удары с разницей в час, что доказывает преднамеренность атак украинских войск на пожарное подразделение.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля ВСУ нанесли удар по площади Победы в Горловке. Пострадали 15 человек. Следственный комитет России начал расследование обстоятельств атаки.

30 марта украинские военные атаковали гражданский автомобиль в Горловке. При ударе пострадали два мирных жителя.