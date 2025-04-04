Киев, 4 апреля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Власти Украины не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в школах, так как это является дискриминацией, согласно нормам, действующим в Евросоюзе, и помешает курсу страны на вступление в европейский блок. Об этом 4 апреля заявил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Учитывая стремление Украины к вступлению в ЕС, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств — членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств», — отметил он в беседе с агентством «Украинские новости».

При этом Бабак отметил, что не отказался от планов запретить русский язык в украинских школах. Он подготовил законопроект, в котором говорится, что представители национальных меньшинств вправе использовать официальные языки Евросоюза, а русский не относится к языкам, действующим в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта в Верховную раду внесли очередной законопроект о запрете использовать русский язык в школах на уроках и переменах. Депутат Максим Бужанский отметил, что эта инициатива не отличается по существу от предыдущей попытки, предпринятой в сентябре 2024 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в марте 2025 года признал, что нельзя принять закон о запрете в стране песен на русском языке. Он отметил, что для этого нет ни национальных, ни международных инструментов.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украину следует освободить от расистских законов. Там живут люди, которые воспитаны в русской культуре, и нужно обеспечить их право на сохранение традиций своих предков.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить на Украине всё русское, но у такой политики нет и не может быть будущего. В новых регионах РФ до их воссоединения с Россией украинские власти пытались запретить русскую культуры, но жители этих земель сохранили родной язык.