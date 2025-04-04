Каир, 4 апреля, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Затонувший в Хургаде батискаф «Синдбад» не сталкивался с чем-либо перед катастрофой. Об этом 4 апреля заявила газета Al Masry Al Youm.

Ali Awad/XinHua/Global Look Press Поисково-спасательная операция на месте затонувшего батискафа «Синдбад»

«Первая экспертиза подтвердила, что подводная лодка не подверглась прямому столкновению», — сообщается в материале.

Отмечается, что капитан «Синдбада» Хоссам Салем сообщил следствию, что возможной причиной трагедии мог стать сбой в системе подводной лодки. Издание также утверждает, что после осмотра подтвердилось отсутствие во внешней конструкции трещин или аномальных отверстий.

Как передавало ИА Регнум, утром 27 марта на расстоянии 1 км от берега произошла авария — прогулочный батискаф для подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа начал тонуть, когда туристы садились в него. В результате трагедии шестеро россиян, в том числе двое детей, погибли. Всего на борту находились 45 граждан России, 14 доставили в больницу для оказания помощи. Одна из выживших россиянок рассказала, что пережила клиническую смерть.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, одной из версий трагедии назвали столкновение с рифом. Адвокат капитана также заявил, что его подзащитный неоднократно обращался к владельцам судна с просьбой провести техническую инспекцию, однако компания игнорировала его.