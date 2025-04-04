Москва, 4 апреля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Тарифы, введенные американским президентом Дональдом Трампом на импорт из других стран, потенциально играют на руку России. Такое мнение высказал в разговоре с ИА Регнум эксперт по экономике Михаил Беляев. По его оценке, новые американские пошлины заставят европейцев развернуться на восток, то есть автоматически — в сторону России.

Виталий Аньков/РИА Новости

Лидер США удивил весь мир, когда ввел повышенные тарифы «для друзей и врагов». Причем в список государств, обложенных новой повинностью, не вошла Россия. Белый дом объяснил это тем, что РФ и так уже находится под бесчисленными санкциями. Беляев считает, что такое решение принималось на почве банального прагматизма, свойственного американской стороне.

«Вдруг на таком негативном фоне эти самые пошлины не коснулись нас… На этот вопрос совершенно четко ответил министр финансов Соединенных Штатов [Скотт Бессент]. Но он отметил только одну часть проблемы — что у нас с США очень небольшой товарооборот. Например, в прошлом году он составил 3,5 млрд долларов», — отметил экономист.

Однако Беляев подчеркнул, что Бессент тем временем умолчал о втором аспекте данной ситуации.

«США никогда не стреляют себе в ногу. Вот они никогда не делают то, что им невыгодно. Пошлины должны оградить их внутреннюю экономику от проникновения конкурентов для того, чтобы американские бизнесмены получили комфортные условия для развития. То есть это протекционистские меры. Однако у нас США закупают, пусть и на небольшие суммы, критические для американской промышленности товары, без которых высокотехнологичные отрасли не могут просто существовать, а именно: это уран, это титан, это другие редкие металлы, удобрения, без которых не может существовать сельское хозяйство», — пояснил собеседник агентства.

В конечном счете это свидетельствует о том, что, несмотря на конфронтацию, Москва нужна Вашингтону больше, чем наоборот, заключил Беляев. По его словам, это открывает перед Россией ряд перспектив уже иного толка. Сами по себе пошлины Москву не затронут, уверен экономист.

«А плюс мы получим в том плане, что многие страны, конечно, даже группировки стран от трамповских тарифов пострадают. Ну можно назвать Японию. Можно назвать Европейский союз, который ввозит в Америку достаточно много товаров: с ними придется что-то делать», — указал эксперт.

Очевидный рынок сбыта — Азия, но там сильнейшая конкуренция со стороны Китая, отметил Беляев. Поэтому, перенаправляя потоки, без России европейцы не обойдутся.

Трамп еще во время прошлогодней избирательной кампании обещал повышенные пошлины для ряда стран, включая, например, и традиционно дружественную соседнюю Канаду. То, что многие сочли предвыборной бравадой, обернулось реальностью: под удар Белого дома попали даже необитаемые острова. Самые высокие пошлины на импорт Трамп приберег для Китая (34%). Для Индии, еще одного члена БРИКС, — 26%, а для «партнеров» по ЕС — 20%.

Одни из самых неутешительных прогнозов коснулись экономик Европы. Так, например, в Германии торговую войну Вашингтона назвали катастрофой для страны. Кроме того, по информации Bloomberg, богатейшие люди мира обеднели разом более чем на 200 млрд долларов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время в связи с пошлинами США можно наблюдать достаточно высокий уровень турбулентности на международных рынках. При этом он подчеркнул, что для России важно сохранять внимательность в сложившейся ситуации, чтобы минимизировать ее негативные последствия для экономики страны.