ЛНР, 4 апреля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти» прошла на территории городской больницы в Ровеньках. Об этом 4 апреля заявили в «Движении Первых».

Отмечается, что всероссийская акция по высадке деревьев в память о погибших защитниках Родины прошла в районе Ровеньковского музея «Памяти погибших». В мероприятии приняли участие главврач центральной городской больницы Роман Казаков, а также активисты движения.

«Начиная с 2020 года, администрацией городского округа ежегодно проводятся мероприятия по высадке деревьев в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, а также тех воинах, которые погибли в зоне СВО», — сообщил глава городского округа Андрей Рубанцов, также принявший участие в акции.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта стартовал шестой сезон международной акции «Сад памяти» в РФ и за рубежом. Отмечается, что в рамках акции высаживается 27 млн деревьев по всему миру и первым в 2025 году принял эстафету Севастополь.

16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Он также предложил приурочить эту дату к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и вспомнить всех защитников Родины.