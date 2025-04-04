Москва, 4 апреля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Самыми популярными видеохостингами в России за март 2025 года стали «VK видео» и YouTube. Об этом свидетельствуют статистические данные платформы Mediascope.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Количество ежедневных пользователей популярных в России видеохостингов в марте 2025 года: «VK видео» — 41,1 млн человек, YouTube — 28,9 млн человек», — говорится в материале.

Отмечается, что третье место у россиян занял Rutube — платформа насчитывает 9 млн ежедневных пользователей.

Mediascope также указывает, что сбор данных происходил с помощью платформы Cross Web через десктоп и мобильные версии видеохостингов, без учета SmartTV и фонового и эмбедированного просмотра.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта в Роскомнадзоре сообщили, что принадлежащий американской корпорации Google YouTube по-прежнему недоступен для пользователей в России при подключении без VPN. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что разблокировку видеохостинга YouTube в России обсудят после выполнения требований, среди которых — прекращение блокировки контента российских авторов. Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что с 2020 года YouTube заблокировал более 200 российских каналов.