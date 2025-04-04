Москва, 4 апреля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Около половины 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласно официальным данным о потерях, пропала без вести в Курской области. Об этом 4 апреля сообщило «РИА Новости», ссылаясь на источник в российской войсковой группировке «Север».

Станислав Красильников/РИА Новости

Он рассказал, что пропавшими без вести в бригаде числятся 600 военных. При штатной численности соединения в 4 тыс. человек в нем реально насчитывается около 1,1 тыс. военнослужащих.

«Получается, что, по документам, каждый второй штурмовик бригады пропал без вести», — отметил собеседник издания.

При этом, по его мнению, реальные потери ВСУ гораздо выше. Он также сообщил, что за время вторжения в курское приграничье 82-я бригада ВСУ дважды пополняла личный состав.

Как передавало ИА Регнум, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 2 апреля на неформальном заседании Совбеза ООН сообщил, что российские войска освободили почти всю приграничную территорию Курской области. Он также рассказал о крупномасштабной операции, в ходе которой 8 марта ВС РФ вынудили противника бежать со своих позиций.

Общие потери ВСУ с января по март 2025 года составили 138 545 военных. По данным Минобороны РФ на 4 апреля, украинские формирования на курском направлении с начала вторжения в регион потеряли более 71 940 военных.