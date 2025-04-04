Вашингтон, 4 апреля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 4 апреля показал новую «золотую карту» для состоятельных иностранных инвесторов, позволяющую получить американское гражданство за $5 млн.

Кадр из видео Президент США Дональд Трамп демонстрирует «золотую карту» гражданства США

«За $5 млн это может стать вашим. Знаете, что это за карта? Это карта Трампа», — подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами на борту президентского самолета.

Отмечается, что на карте золотого цвета изображается портрет Трампа, а саму карту можно будет купить менее чем через две недели.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Трамп заявил, что «золотая карта» станет улучшенным и «более продвинутым» вариантом грин-карты, а целью запуска этой программы станет привлечение в страну состоятельных инвесторов, которые создадут рабочие места и внесут свой вклад в экономику страны.

Глава Белого дома также подчеркивал, что держатели этой «золотой карты» смогут оплатить обучение талантливых иностранных студентов в американских университетах. Таким образом, после окончания учебы выпускники останутся в США и будут работать на американскую экономику.