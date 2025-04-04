Чикаго, США, 4 апреля, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Противникам России придется признать ее победу, когда спецоперация на Украине завершится. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Я думаю, что в какой-то момент все соберутся вместе и признают тот факт, что русские победили», — рассказал эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Отмечается, что киевскому режиму больше не станут помогать западные государства, когда станет ясно, что Россию невозможно одолеть на поле боя.

«Украинцы будут оказываться во все более невыгодном положении, европейцы будут не в состоянии им помочь, а американцы скажут, что не будут решать проблему», — подвел итоги Миршаймер.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что армия России буквально разносит украинские формирования на поле боя. В том же месяце бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с изданием The Telegraph признали отсутствие инициативы на поле боя.

19 февраля президент РФ Владимир Путин отмечал, что солдаты ВС РФ ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Он также подчеркивал, что главное для победы в конфликте с Киевом — это мотивация и внутренняя готовность человека к ведению борьбы и исход любого вооруженного противостояния будет определяться только на поле боя, даже в случае наличия у сторон самых современных вооружений.