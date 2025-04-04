Новороссийск, Краснодарский край, 4 апреля, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Приморский районный суд Новороссийска разрешил возобновить работу выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе компании.

РИА Новости/Виталий Тимкив

Решение принято по результатам проверки, которую провел Ространснадзор 27–31 марта на объектах КТК.

«Суд, рассмотрев доводы и документы проверки, постановил привлечь к административной ответственности и наложить административный штраф на АО «КТК-Р» в размере 200 тыс. рублей — без административного приостановления работы ВПУ», — сообщила КТК в своем Telegram-канале.

Ранее Ространснадзор по итогам проверки выявил нарушения на КТК и временно запретил работу двух выносных причалов. Он установил, что консорциум допустил отдельные нарушения требований при осуществлении перевалки нефти с использованием ВПУ. Надзорный орган предписал устранить нарушения до 30 июня.

Выполняя предписание Ространснадзора, КТК вывел два выносных причальных устройства — ВПУ КТК-1 (РС 010 784) и ВПУ КТК-2 (РС 010 799) — из эксплуатации до устранения выявленных недостатков.

Как отметили в консорциуме, Ространснадзор проверял безопасность объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами. Проверку провели в организациях, действующих в морских портах Новороссийска, Темрюка, Сочи, Туапсе.

Проверку Ространснадзор решил провести в связи с разливом нефтепродуктов, который произошел в Керченском проливе 15 декабря прошлого года в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Как сообщало ИА Регнум, на борту потерпевших крушение «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239» находилось более 9 тыс. т мазута. В результате крушения судов произошел разлив нефтепродуктов. В Краснодарском крае с 26 декабря действует режим чрезвычайного характера, в Крыму — с 28 декабря. Специалисты и волонтеры устраняют загрязнения.