Брянск, 4 апреля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мосту в Брянской области и повредили его. Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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«В результате удара реактивным снарядом между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа поврежден мост, который предназначен исключительно для транспортного сообщения мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз также уточнил, что при атаке украинских войск никто не пострадал.

После этого губернатор сообщил, что дрон ВСУ повредил электроподстанцию в селе Лемешовка Севского района. Пострадавших нет, но удар привел к отключению электроэнергии у потребителей. Службы начали восстановительные работы.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 4 апреля в ходе атаки ВСУ по Брянской области получили ранения два жителя поселка Белая Березка. Их доставили в больницу, но врачи не смогли спасти одного из пострадавших.

30 марта украинские войска обстреляли объект энергетики в Брянской области. Это привело к отключению электроэнергии для жителей в Суземском районе. Также ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции, что привело к аварийному отключению света в Севском районе.