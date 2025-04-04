Уфа, 4 апреля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе создали тренажёр для обучения и отработки навыков управления скважинами, оборудованными установками электроцентробежных насосов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В «Роснефти» разработали тренажёр для обучения управлению скважинами

Тренажёр моделирует работу погружного оборудования, имитирует и реалистично воспроизводит технологические процессы, происходящие в скважине. Он состоит из макета оборудования скважин, программного обеспечения и модуля дополненной реальности с AR-очками. Программа функционирует в режимах «обучение» и «экзамен», которые позволяют оценить качество выполнения упражнений и фиксируют ошибки пользователей.

Также в тренажёре предусмотрена возможность отработки навыков подбора погружного оборудования с учетом индивидуальных характеристик скважины, потенциала добычи и влияния внешних факторов.