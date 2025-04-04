Каменка-Днепровская, Запорожская область, 4 апреля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар артиллерией и атаковали дронами-камикадзе два жилых дома в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом 4 апреля сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Нацисты нанесли один артиллерийский удар по жилому дому на улице Советской и два удара дронами-камикадзе по жилому дому на улице Амурской в городе Каменка-Днепровская Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.

Рогов уточнил, что в результате обстрела ВСУ были повреждены кровли зданий и окна. Кроме того, около одного из домов загорелся автомобиль. Информация о пострадавших не поступала, уточнил он.

Он также предупредил местных жителей о возможной повторной атаке со стороны ВСУ.

Ранее, 23 марта, ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области. В результате обстрела без электричества остались более 11 тыс. абонентов.

22 марта в результате атаки дрона украинских формирований была ранена мирная жительница из села Верхняя Криница в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь, и сейчас ее жизни ничто не угрожает.