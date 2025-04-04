Москва, 4 апреля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. 235-й Гарнизонный военный суд назначил бывшему сотруднику Минобороны РФ Андрею Чекмазову наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет по делу о получении взяток в размере более 16 млн рублей. Об этом 4 апреля сообщили в суде.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Окончательно назначить Чекмазову Андрею Ивановичу наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Во время прений обвинение требовало дать фигуранту восемь лет колонии.

Помимо тюремного срока, Чекмазов получил запрет на три года занимать должности на госслужбе. Также его лишили звания полковника запаса.

Как сообщало ИА Регнум, бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковников запаса Чекмазова и Александра Фомина обвинили в получении крупной взятки.

В 2016 и 2022 годах между управлением и АО «Оборонтест» были заключены два госконтракта на выполнение опытно-конструкторских работ для нужд военного ведомства в рамках исполнения гособоронзаказа общей стоимостью 1,5 млрд рублей. В период с июня 2023 по 3 сентября 2024 года заместитель генерального директора АО «Оборонтест» Александр Сухарев передал Чекмазову и Фомину взятку в размере 7 млн 710 тыс. рублей за беспрепятственное принятие работ, а также общее покровительство и помощь в продвижении по службе.