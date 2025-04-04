Белгород, 4 апреля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Пять мирных жителей получили ранения в Белгородской области в результате атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Два муниципалитета попали под удар ВСУ. Ранены пять мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки беспилотника по территории коммерческого объекта пострадали четверо мужчин. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, сейчас их доставляют в больницы.

В хуторе Балки Шебекинского округа украинский беспилотник ударил по работающей в поле сельхозтехнике. Ранен водитель, он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Казинка Белгородской области, один мирный житель получил ранения. У мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Он доставлен в больницу, ему оказали помощь. Дальнейшее лечение пострадавший он проходит амбулаторно.

31 марта Гладков сообщил, что пострадавший при атаке украинского дрона замглавы администрации Грайворонского округа Вячеслав Радченко находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.